Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина объяснила, почему Алькарасу сложно оформить календарный «Шлем» на Australian Open

Веснина объяснила, почему Алькарасу сложно оформить календарный «Шлем» на Australian Open
Комментарии

Олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина ответила, сможет ли Карлос Алькарас закрыть календарный «Шлем» на Australian Open – 2026.

«Должно много факторов сложиться. Карлос такой теннисист очень эмоциональный, живой. Он играет не так дисциплинированно, как, например, тот же Янник Синнер. У него могут быть спады, он может играть волнами, он может в начале турнира, в принципе, даже и отлететь от кого-то неприятного для себя. Но я думаю, что цель закрыть все турниры «Большого шлема» у него сейчас в приоритете.

И, возможно, мы увидим другого Алькараса. Когда перед тобой стоит такая серьёзнейшая задача, то ты, конечно же, дисциплинируешься. Для Карлоса, я думаю, это будет крайне сложно. Я не могу сказать, что он всегда здорово играл в Австралии. В прошлом году он дошёл до четвертьфинала, но, можно сказать, оступился о Новака Джоковича, а точнее Новак Джокович тогда его слегка обдурил своим состоянием, и он, конечно же, расслабился тогда. Но в целом, если Карлос, конечно, будет играть на все свои 100%, я думаю, мы увидим очередной финал с Синнером. Но хотелось бы, конечно, какой-то сенсации», — рассказала Веснина в интервью для «Чемпионата».

Полную версию беседы с Еленой читайте на нашем сайте сегодня в 11:00.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android