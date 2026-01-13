Веснина объяснила, почему Алькарасу сложно оформить календарный «Шлем» на Australian Open

Олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина ответила, сможет ли Карлос Алькарас закрыть календарный «Шлем» на Australian Open – 2026.

«Должно много факторов сложиться. Карлос такой теннисист очень эмоциональный, живой. Он играет не так дисциплинированно, как, например, тот же Янник Синнер. У него могут быть спады, он может играть волнами, он может в начале турнира, в принципе, даже и отлететь от кого-то неприятного для себя. Но я думаю, что цель закрыть все турниры «Большого шлема» у него сейчас в приоритете.

И, возможно, мы увидим другого Алькараса. Когда перед тобой стоит такая серьёзнейшая задача, то ты, конечно же, дисциплинируешься. Для Карлоса, я думаю, это будет крайне сложно. Я не могу сказать, что он всегда здорово играл в Австралии. В прошлом году он дошёл до четвертьфинала, но, можно сказать, оступился о Новака Джоковича, а точнее Новак Джокович тогда его слегка обдурил своим состоянием, и он, конечно же, расслабился тогда. Но в целом, если Карлос, конечно, будет играть на все свои 100%, я думаю, мы увидим очередной финал с Синнером. Но хотелось бы, конечно, какой-то сенсации», — рассказала Веснина в интервью для «Чемпионата».

Полную версию беседы с Еленой читайте на нашем сайте сегодня в 11:00.