Гаэль Монфис проиграл в первом круге турнира в Окленде и не защитил титул

110-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис проиграл на старте турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия), где защищал прошлогодний титул. В первом круге он потерпел поражение от венгра Фабиана Марожана (52-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 3:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Монфис выполнил 10 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Марожана шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге турнира в Окленде Фабиан Марожан сыграет с норвежцем Каспером Руудом.