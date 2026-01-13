Гаэль Монфис проиграл в первом круге турнира в Окленде и не защитил титул
110-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис проиграл на старте турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия), где защищал прошлогодний титул. В первом круге он потерпел поражение от венгра Фабиана Марожана (52-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 3:6, 4:6.
Окленд (м). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 08:05 МСК
52
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
110
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Матч продолжался 2 часа 2 минуты. За это время Монфис выполнил 10 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Марожана шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге турнира в Окленде Фабиан Марожан сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
