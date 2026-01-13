Скидки
«Australian Open первый шёл на изменения». Веснина — о различиях между «Шлемами»

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина рассказала, что отличает Australian Open от других турниров «Большого шлема».

«Прежде всего, он отличался погодными условиями. Потому что ту жару, с которой ты сталкиваешься в Австралии, мало где можно встретить. Плюс это январь, везде зима, а там лето, так что это тоже необычно.

Это Зелёный континент, и для меня он всегда был связан с ощущением какой-то радости, праздника, потому что турнир выпадает на новогодние праздники, и мы отмечали их, уже будучи там, в Австралии.

Турнир отличался всегда тем, что организаторы всегда очень хорошо относились к игрокам, старались создавать самые комфортные условия. Если сравнивать с другими турнирами «Большого шлема», Australian Open первый шёл на все изменения, которые ему предлагали ATP и WTA. Поэтому мы как игроки всегда это ощущали и с благодарностью относились к этому «Шлему». Я думаю, что многие игроки согласятся со мной», — рассказала Веснина в интервью для «Чемпионата».

Полную версию беседы с Еленой читайте на нашем сайте.

