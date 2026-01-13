Экс-россиянка Тимофеева проиграла в первом круге квалификации Australian Open — 2026

138-я ракетка мира узбекистанская теннисистка Мария Тимофеева, ранее выступавшая за Россию, потерпела поражение в первом круге квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2026. На старте соревнований она проиграла японке Маи Хонтаме (242-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 5:7.

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Тимофеева не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Хонтамы один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге квалификации Хонтама сыграет со своей соотечественницей Химено Сакацумэ.