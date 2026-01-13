Скидки
Юлия Путинцева — Далма Галфи, результат матча 13 января 2026, счет 2:0, 1 круг WTA 500 Аделаида

Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-500 в Аделаиде
Комментарии

105-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно стартовала на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В первом круге она одержала победу над Далмой Галфи из Венгрии (93-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Аделаида (ж). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 09:20 МСК
Юлия Путинцева
105
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Далма Галфи
93
Венгрия
Далма Галфи
Д. Галфи

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Путинцева выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Галфи три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в четвертьфинал турнира в Аделаиде Юлия Путинцева поборется с американской теннисисткой Эммой Наварро.

