Теннис Новости

«Он как Новак Джокович». Веснина — о форме Медведева на Australian Open

«Он как Новак Джокович». Веснина — о форме Медведева на Australian Open
Двукратная финалистка Australian Open в паре Елена Веснина поделилась ожиданиями от выступления Даниила Медведева в Мельбурне в этом году.

«Даня всегда хорошо играл в Австралии. Ему в целом подходят климатические условия. Он очень здорово переносит жару. Это отличительная черта Медведева — его выносливость на очень высоком уровне.

Мне кажется, Карену Хачанову исторически было сложно играть в Австралии, и он часто в начале сезона не находит свою игру. А Медведев, например, он, как и Новак Джокович, в начале сезона уже умудряется быть в своей топ-форме. Ну и то, что Медведев всё-таки бывшая первая ракетка мира и победитель турнира «Большого шлема», это сложно отрицать. И когда у тебя уже есть эти титулы, у тебя их никто не заберёт. Потенциал играть большие финалы у Даниила был всегда», — рассказала Веснина в интервью для «Чемпионата».

Полную версию беседы с Еленой читайте на нашем сайте.

