Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина назвала российских теннисисток, которые могут хорошо сыграть на Australian Open

Веснина назвала российских теннисисток, которые могут хорошо сыграть на Australian Open
Комментарии

Бывшая теннисистка Елена Веснина рассказала, от кого из россиянок ждёт прорыва на грядущем Australian Open.

«Мне кажется, что Александрова может что-то сенсационное сотворить, потому что теннис у неё хороший, она игрок десятки, её даже должно отпустить от того, что она добилась этой цели и может играть свободнее.

Но всё будет зависеть от сетки. Для многих наших девочек один из факторов удачного выступления на «Шлеме» – это хорошая сетка. Поэтому мне кажется, что и Мирра Андреева может. Я бы очень хотела, чтобы у неё всё получилось», — рассказала Веснина в интервью для «Чемпионата».

Полную версию беседы с Еленой читайте на нашем сайте.

Материалы по теме
«Бублик может навести шороху в Мельбурне». Взгляд Елены Весниной на Australian Open — 2026
Эксклюзив
«Бублик может навести шороху в Мельбурне». Взгляд Елены Весниной на Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android