Веснина назвала российских теннисисток, которые могут хорошо сыграть на Australian Open

Бывшая теннисистка Елена Веснина рассказала, от кого из россиянок ждёт прорыва на грядущем Australian Open.

«Мне кажется, что Александрова может что-то сенсационное сотворить, потому что теннис у неё хороший, она игрок десятки, её даже должно отпустить от того, что она добилась этой цели и может играть свободнее.

Но всё будет зависеть от сетки. Для многих наших девочек один из факторов удачного выступления на «Шлеме» – это хорошая сетка. Поэтому мне кажется, что и Мирра Андреева может. Я бы очень хотела, чтобы у неё всё получилось», — рассказала Веснина в интервью для «Чемпионата».

Полную версию беседы с Еленой читайте на нашем сайте.