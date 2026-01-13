Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина назвала имя одной из главных конкуренток Соболенко на Australian Open — 2026

Веснина назвала имя одной из главных конкуренток Соболенко на Australian Open — 2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от Елены Рыбакиной на Australian Open – 2026.

«Я считаю, что Рыбакина — одна из главных конкуренток даже для первой ракетки мира, потому что именно её игра крайне неудобна. Хотя Арина Соболенко играет стабильно, в отличие, например, от той же Мэдисон Киз, которая победила в Австралии.

У Елены игра очень уже зрелая, мощная, активная. И, конечно же, её подача доставляет много проблем соперницам, в том числе и Арине Соболенко, и Иге Швёнтек. Даже на быстром харде. Тем более Лена была в финале Australian Open, у неё очень хорошие шансы взять титул, потому что условия австралийской жары и климата ей очень подходят.

Но всё должно, конечно, сложиться. Должна сложиться и сетка, и все климатические условия, потому что в Австралии крайне сложно, если ты играешь, например, два-три матча подряд в самый пик жары. Очень много сил тратится. И, по моему опыту, теннисист уже к четвертьфиналу, к полуфиналу выходит просто полностью выхолощенный, потому что организм боролся не только с соперником. На ночных матчах гораздо проще — есть возможность хотя бы какое-то время провести вне этого солнца палящего, которое, можно сказать, прожигает кожу до дыр. Поэтому если всё сложится в этом плане благоприятно, то я уверена, что Лена Рыбакина может в этом сезоне выиграть турнир «Большого шлема», — рассказала Веснина в интервью для «Чемпионата».

Полную версию беседы с Еленой читайте на нашем сайте.

Материалы по теме
«Бублик может навести шороху в Мельбурне». Взгляд Елены Весниной на Australian Open — 2026
Эксклюзив
«Бублик может навести шороху в Мельбурне». Взгляд Елены Весниной на Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android