Ястремская разгромно проиграла в первом круге Аделаиды, взяв один гейм в матче
Поделиться
27-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В первом круге она потерпела разгромное поражение от Катержины Синяковой из Чехии (46-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 1:6.
Аделаида (ж). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 11:10 МСК
46
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
27
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Матч продолжался 54 минуты. За это время Ястремская выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Синяковой три эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести.
Во втором круге «пятисотника» в Аделаиде Катержина Синякова сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 января 2026
-
13:13
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:21
-
12:10
-
12:00
-
11:30
-
11:14
-
10:36
-
10:24
-
10:00
-
09:15
-
08:39
-
08:33
-
08:30
-
07:52
-
07:38
-
06:31
-
05:25
-
00:32
-
00:10
- 12 января 2026
-
23:39
-
23:16
-
23:00
-
20:35
-
20:09
-
19:58
-
19:35
-
19:11
-
19:05
-
18:48
-
18:31
-
18:20
-
17:22