Ястремская разгромно проиграла в первом круге Аделаиды, взяв один гейм в матче

27-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В первом круге она потерпела разгромное поражение от Катержины Синяковой из Чехии (46-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 1:6.

Матч продолжался 54 минуты. За это время Ястремская выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Синяковой три эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести.

Во втором круге «пятисотника» в Аделаиде Катержина Синякова сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.