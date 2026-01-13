Скидки
Ястремская разгромно проиграла в первом круге Аделаиды, взяв один гейм в матче

Комментарии

27-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В первом круге она потерпела разгромное поражение от Катержины Синяковой из Чехии (46-й номер рейтинга) со счётом 0:6, 1:6.

Аделаида (ж). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 11:10 МСК
Катержина Синякова
46
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Даяна Ястремская
27
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Матч продолжался 54 минуты. За это время Ястремская выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Синяковой три эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести.

Во втором круге «пятисотника» в Аделаиде Катержина Синякова сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

Календарь турнира в Аделаиде
Сетка турнира в Аделаиде
Комментарии
