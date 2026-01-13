Скидки
Елена Приданкина вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2026

Елена Приданкина вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2026
189-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина успешно стартовала в квалификации Australian Open — 2026. В первом круге она одержала уверенную победу над француженкой Диан Парри (122-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 10:50 МСК
Диан Парри
122
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Елена Приданкина
189
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Приданкина выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Парри два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге квалификации Открытого чемпионата Австралии Елена Приданкина поборется с победительницей матча Лилли Таггер (Австрия) — Синьюй Гао (Китай).

