Елена Приданкина вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2026

189-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина успешно стартовала в квалификации Australian Open — 2026. В первом круге она одержала уверенную победу над француженкой Диан Парри (122-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Приданкина выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Парри два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге квалификации Открытого чемпионата Австралии Елена Приданкина поборется с победительницей матча Лилли Таггер (Австрия) — Синьюй Гао (Китай).