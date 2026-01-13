Брат Анны Калинской ответил, будет ли его сестра менять спортивное гражданство

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский считает, что его сестра, 33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская, не будет менять спортивное гражданство на фоне массовых переходов теннисисток в другие страны.

«Когда увидел, что Анастасия Потапова приняла решение выступать за Австрию, захотел спросить у Ани, как она поступила бы, если бы была такая возможность [сменить гражданство]. Спросить пока не успел, так как мы не виделись.

Но я думаю, что Аня не будет менять гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры», — приводит слова Калинского Sport24.