Стефанос Циципас проиграл 87-й ракетке мира в первом круге турнира в Аделаиде

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В первом круге он проиграл австралийцу Александару Вукичу (87-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Циципас выполнил 13 подач навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. На счету Вукича шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре заработанных брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Аделаиде Александар Вукич сыграет с итальянцем Андреа Вавассори.