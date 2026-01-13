Стефанос Циципас проиграл 87-й ракетке мира в первом круге турнира в Аделаиде
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В первом круге он проиграл австралийцу Александару Вукичу (87-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).
Аделаида (м). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 11:10 МСК
33
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
87
Александар Вукич
А. Вукич
Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Циципас выполнил 13 подач навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. На счету Вукича шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре заработанных брейк-пойнта.
Во втором круге турнира в Аделаиде Александар Вукич сыграет с итальянцем Андреа Вавассори.
