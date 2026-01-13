Скидки
Главная Теннис Новости

Виктория Мбоко — Анна Калинская, результат матча 13 января 2026, счет 1:2, 2 круг WTA Аделаида

Анна Калинская на решающем тай-брейке проиграла Мбоко во втором круге Аделаиды
33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Во втором круге она потерпела поражение от канадки Виктории Мбоко (17-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (6:8).

Аделаида (ж). 2-й круг
13 января 2026, вторник. 11:55 МСК
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 8
2 		6 6 6
         
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время Калинская выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Мбоко четыре эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В четвертьфинале «пятисотника» в Аделаиде Мбоко сыграет с победительницей матча Тереза Валентова (Чехия) — Мэдисон Киз (США).

