Анна Калинская на решающем тай-брейке проиграла Мбоко во втором круге Аделаиды
33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Во втором круге она потерпела поражение от канадки Виктории Мбоко (17-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (6:8).
Аделаида (ж). 2-й круг
13 января 2026, вторник. 11:55 МСК
17
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7 8
|
|6
|6 6
33
Анна Калинская
А. Калинская
Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время Калинская выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Мбоко четыре эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.
В четвертьфинале «пятисотника» в Аделаиде Мбоко сыграет с победительницей матча Тереза Валентова (Чехия) — Мэдисон Киз (США).
