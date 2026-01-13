Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Аделаиде, обыграв Боузкову
Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Во втором круге она одержала уверенную победу над чешкой Мари Боузковой (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.
Аделаида (ж). 2-й круг
13 января 2026, вторник. 13:25 МСК
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
45
Мари Боузкова
М. Боузкова
Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Андреева выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Боузковой ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В четвертьфинале Андреева сыграет с победительницей матча между двумя австралийками Майя Джойнт — Айла Томлянович.
