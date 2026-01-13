Скидки
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Мари Боузкова, результат матча 13 января 2026, счет 2:0, 2 круг WTA 500 Аделаида

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Аделаиде, обыграв Боузкову
Комментарии

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Во втором круге она одержала уверенную победу над чешкой Мари Боузковой (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Аделаида (ж). 2-й круг
13 января 2026, вторник. 13:25 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Мари Боузкова
45
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время Андреева выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Боузковой ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале Андреева сыграет с победительницей матча между двумя австралийками Майя Джойнт — Айла Томлянович.

Календарь турнира в Аделаиде
Сетка турнира в Аделаиде
