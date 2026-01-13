Скидки
Диана Шнайдер оценила победу на старте «пятисотника» в Аделаиде

Диана Шнайдер оценила победу на старте «пятисотника» в Аделаиде
Комментарии

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу над канадкой Лейлой Фернандес (22-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Шнайдер выиграла со счётом 7:5, 6:3.

Аделаида (ж). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 03:35 МСК
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Лейла Фернандес
22
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

«Я знала, что будет тяжело, но я очень хорошо подготовилась. Мне кажется, самым важным было поддержание концентрации, каждый розыгрыш, потому что я знаю, что она отличная теннисистка. Она делает виннерсы, я тоже делаю виннерсы. Поэтому я просто старалась сохранять самообладание и делать своё дело», — приводит слова Шнайдер сайт WTA.

Во втором круге «пятисотника» в Аделаиде Диана Шнайдер сыграет с Катержиной Синяковой из Чехии.

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Аделаиде, обыграв Боузкову
