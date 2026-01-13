«Было приятно играть с тобой на одном корте». Джокович — о завершении карьеры Раонича

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в честь завершения карьеры канадского теннисиста Милоша Раонича.

«Поздравляю тебя, Милош, с великой карьерой! У тебя есть многое, чем стоит гордиться. Было очень приятно играть с тобой на одном корте», – написал Джокович в одной из социальных сетей.

35-летний Раонич заявил о завершении игровой карьеры 12 января. Канадец завоевал восемь титулов на разных турнирах АТР. В 2016 году он вышел в финал Уимблдона, где проиграл британцу Энди Маррею (4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:7)). В ноябре 2016-го Раонич стал третьей ракеткой мира. Эта позиция стала наивысшей в его игровой карьере в рейтинге АТР.