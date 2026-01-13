Скидки
«Хочу бороться за ТБШ». Стефанос Циципас — о цели на сезон-2026

«Хочу бороться за ТБШ». Стефанос Циципас — о цели на сезон-2026
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своих целях на сезон-2026.

«Я играю в теннис на очень высоком уровне. Я не позволю такому результату определить начало моего сезона. Я сосредоточен на больших целях и хочу добиться хороших результатов в этом году.

Знаю, что всё зависит от меня — от того, сколько я готов работать на корте и какую стабильность показывать изо дня в день. Впереди очень длинный сезон, и я хочу начать его наилучшим образом.

Моя цель — бороться за «Шлемы». Я хочу хорошо играть на турнирах «Большого шлема», хочу проходить далеко, хочу чувствовать свой теннис, хочу доказать миру, что у меня всё ещё могу это делать», – приводит слова Циципаса Punto De Break.

