Главная Теннис Новости

Шелтон — о доминировании Алькараса и Синнера: есть игроки, которые могут бросить им вызов

Восьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился мнением, насколько доминируют итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, отметив, что в туре есть игроки, которые способны бросить им вызов.

«Они, безусловно, были впереди всех в последние пару лет. Но в моём понимании есть игроки, которые могут подтянуться и бросить им вызов. Молодые ребята, которые играют отлично, с каждым годом становятся всё сильнее. Когда смотришь, что делают Алькарас и Синнер в таком юном возрасте, забываешь, насколько они молоды. Это ненормально. Но есть много молодых игроков, которые ещё не полностью раскрылись, мы пока не видели их лучший теннис, думаю, что для многих есть большие возможности», – приводит слова Шелтона пресс-служба турнира в Окленде.

