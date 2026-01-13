Виландер: Федерер был бы идеальным тренером для Карлоса Алькараса

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением, почему считает, что швейцарец Роджер Федерер мог бы стать идеальным новым тренером для испанца Карлоса Алькараса.

«Считаю очень важным иметь в окружении победителя турнира «Большого шлема». Алькарас уже работал с Хуан-Карлосом Ферреро. И я уверен, если у тебя будет ещё один «голос Большого шлема» рядом, этот голос должен принадлежать игроку с другим стилем. Когда говоришь о Маррее и Карлосе Алькарасе, между их стилями есть сходство. Но если взять Джона Макинроя и Карлоса Алькараса, сразу видно большое изменение.

Или если взять Стефана Эдберга и Алькараса, разница тоже существенная. А если посмотреть Роджера Федерера, например, мы говорим о человеке, который действительно мог бы помочь Алькарасу в аспектах игры, с которыми он пока не чувствует себя уверенно. И считаю, что Роджер Федерер был бы идеальным тренером для Карлоса Алькараса», – приводит слова Вилландера Punto De Break.