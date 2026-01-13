Синнер рассказал о причинах проведения предсезонной подготовки в Дубае

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, почему решил провести предсезонную подготовку в Дубае (ОАЭ).

– Можете рассказать подробнее, как прошла предсезонная подготовка?

– Да, предсезонка была очень и очень длинной. Мы провели три полные недели в Дубае. Одна из причин почему именно там — погода, которая не такая, как здесь, в Австралии, но очень близка. Очень тепло, может быть влажно, и это отличное место для тренировок.

Мы провели там три недели. Было много работы в зале, дни были очень длинными: встаёшь рано утром и ложишься поздно. Сон — один из ключевых факторов для того, чтобы мы, спортсмены, могли показывать максимальный результат.

– Сколько часов сна?

– Я всегда стараюсь спать хотя бы девять часов, что означает ложиться спать достаточно рано. Не говорю «очень рано», но часы до полуночи очень важны, – сказал Синнер на пресс-конференции в Австралии.