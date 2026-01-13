С 18 января по 1 февраля в Мельбурне (Австралия) пройдёт первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» – Australian Open – 2026. На турнире запланировано участие первой и второй ракеток мира испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера. Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов будут сеяными на турнире.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Кто станет победителем Открытого чемпионата Австралии – 2026?

Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.