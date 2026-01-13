Виландер: не считаю, что отсутствие Хуан-Карлоса Ферреро остановит развитие Алькараса

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением, повлияет ли завершение сотрудничества между испанцем Карлосом Алькарасом и его бывшим тренером Хуан-Карлосом Ферреро на игру теннисиста.

«Не думаю, что это окажет большое влияние в конечном итоге, потому что Карлос Алькараз слишком зрелый и знает слишком много о теннисе. Поэтому не считаю, что отсутствие Хуан-Карлоса остановит его развитие. Но это будет сильное изменение, потому что каждый день им приходилось взаимодействовать: на тренировках, на разминках, за ужином, за завтраком, на турнире.

Так что повседневная жизнь сильно изменится. Думаю, когда счёт будет 3:3 в третьем сете, 15:30, и нужно сыграть этот ключевой розыгрыш, это изменение вряд ли сильно повлияет на игру, потому что в итоге главные решения принимает Карлос Алькарас. Но в повседневной жизни это будет иметь большое значение», – приводит слова Виландера Punto De Break.