Кирьос рассказал о причинах отказа от уайлд-кард Australian Open — 2026

671-я ракетка мира, финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос подробнее рассказал о причине своего отказа от уайлд-кард Открытого чемпионата Австралии – 2026. Кирьос отметил, что сделал это в том числе чтобы дать возможность сыграть на турнире швейцарцу Стэну Вавринке, который объявил о завершении карьеры после сезона-2026.

«У меня абсолютно нет сомнений, что Стэн является тем, кто заслуживает получить эту уайлд-кард. И было бы просто несправедливо с моей стороны, имея столько сомнений по поводу физической формы, выходить играть против лучших игроков мира пять сетов и даже не быть уверенным, что смогу пройти хотя бы один раунд. Просто несправедливо.

Так что считаю, что Стэн полностью заслуживает уайлд-кард, конечно, и некоторые другие австралийцы тоже. А я сам планирую ещё поиграть в парном разряде, надеюсь, немного в миксте — просто быть частью этого события уже нечто особенное», – приводит слова Кирьоса Yahoo Australia.