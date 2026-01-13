Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос рассказал о причинах отказа от уайлд-кард Australian Open — 2026

Кирьос рассказал о причинах отказа от уайлд-кард Australian Open — 2026
Комментарии

671-я ракетка мира, финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос подробнее рассказал о причине своего отказа от уайлд-кард Открытого чемпионата Австралии – 2026. Кирьос отметил, что сделал это в том числе чтобы дать возможность сыграть на турнире швейцарцу Стэну Вавринке, который объявил о завершении карьеры после сезона-2026.

«У меня абсолютно нет сомнений, что Стэн является тем, кто заслуживает получить эту уайлд-кард. И было бы просто несправедливо с моей стороны, имея столько сомнений по поводу физической формы, выходить играть против лучших игроков мира пять сетов и даже не быть уверенным, что смогу пройти хотя бы один раунд. Просто несправедливо.

Так что считаю, что Стэн полностью заслуживает уайлд-кард, конечно, и некоторые другие австралийцы тоже. А я сам планирую ещё поиграть в парном разряде, надеюсь, немного в миксте — просто быть частью этого события уже нечто особенное», – приводит слова Кирьоса Yahoo Australia.

Материалы по теме
«Успех всего спорта». Соболенко уступила Кирьосу в «Битве полов», но изумила теннисный мир
«Успех всего спорта». Соболенко уступила Кирьосу в «Битве полов», но изумила теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android