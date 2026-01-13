Скидки
«Знала, что матч будет нелёгким». Мирра Андреева — о победе над Боузковой в Аделаиде

«Знала, что матч будет нелёгким». Мирра Андреева — о победе над Боузковой в Аделаиде
Девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу над чешкой Мари Боузковой во втором круге турнира категории WTA-500 в австралийской Аделаиде. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Аделаида (ж). 2-й круг
13 января 2026, вторник. 13:25 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Мари Боузкова
45
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

«Понравилось, как играла сегодня. Кажется, мы дважды встречались с Мари в прошлом году, знала, что это будет нелёгкий матч. Рада, что мне удалось сохранять спокойствие и продолжать играть в своей манере, несмотря ни на что. В начале матча у меня немного не получалось делать это, но я продолжала следовать плану на игру, удалось выиграть, я очень довольна своей игрой сегодня», – сказала Андреева в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале турнира в Аделаиде Андреева сыграет с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) – Майя Джойнт (Австралия).

Мирра пробилась в 1/4 финала «пятисотника» в Аделаиде. Шнайдер остановила финалистку ТБШ
Мирра пробилась в 1/4 финала «пятисотника» в Аделаиде. Шнайдер остановила финалистку ТБШ
