«Принимает плохие решения». Мирра Андреева пошутила про Кончиту Мартинес

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, почему решила впервые в карьере принять участие на турнире WTA-500 в Аделаиде. В матче второго круга турнира она обыграла чешку Мари Боузковой (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Аделаида (ж). 2-й круг
13 января 2026, вторник. 13:25 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Мари Боузкова
45
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

— Почему ты раньше не приезжала на этот турнир?
— Если честно, это всё мой тренер — она принимает плохие решения (смеётся). Меня даже не слушала. Но ничего…

— Она вообще тебя слушает?
— Не особо (улыбается). Но ничего страшного, потому что в этот раз решение приехать сюда приняла я, думаю, оно было довольно хорошим. Так что спасибо мне! – сказала Андреева в интервью на корте после матча второго круга.

В четвертьфинале турнира в Аделаиде Андреева сыграет с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) – Майя Джойнт (Австралия).

