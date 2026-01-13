«Принимает плохие решения». Мирра Андреева пошутила про Кончиту Мартинес

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, почему решила впервые в карьере принять участие на турнире WTA-500 в Аделаиде. В матче второго круга турнира она обыграла чешку Мари Боузковой (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

— Почему ты раньше не приезжала на этот турнир?

— Если честно, это всё мой тренер — она принимает плохие решения (смеётся). Меня даже не слушала. Но ничего…

— Она вообще тебя слушает?

— Не особо (улыбается). Но ничего страшного, потому что в этот раз решение приехать сюда приняла я, думаю, оно было довольно хорошим. Так что спасибо мне! – сказала Андреева в интервью на корте после матча второго круга.

В четвертьфинале турнира в Аделаиде Андреева сыграет с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) – Майя Джойнт (Австралия).