Теннис

Кирьос назвал ТБШ, на котором планирует сыграть в 2026 году в одиночном разряде

Кирьос назвал ТБШ, на котором планирует сыграть в 2026 году в одиночном разряде
671-я ракетка мира, финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, на каком турнире «Большого шлема» планирует сыграть в одиночном разряде в будущем при условии хорошего уровня игры и отсутствия травм.

«Если я всё ещё смогу показывать хороший уровень, например как на турнире в Брисбене, на Уимблдоне мне будет физически немного проще. Возможно, сыграю там, если смогу провести пару хороших тренировочных месяцев, посмотрим», – приводит слова Кирьоса Yahoo Australia.

30-летний Кирьос провёл первый матч в одиночном разряде турнира с марта 2025 года, проиграв в первом круге турнира АТР–250 в Брисбене (Австралия) амеркианскому теннисисту Александру Ковачевичу (3:6, 4:6).

