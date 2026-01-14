Бен Шелтон обыграл Франсиско Комесанью и вышел в четвертьфинал турнира в Окленде

В ночь с 13 на 14 января мск на турнире категории ATP-250 в новозеландском Окленде завершился матч второго круга между восьмой ракеткой мира Беном Шелтоном из США, посеянным под первым номером, и 68-м в мировом рейтинге аргентинцем Франсиско Комесаньей. Встреча закончилась победой Шелтона в двух сетах — 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Шелтон 12 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Комесанья выполнил один эйс при одной двойной ошибке и не выиграл ни одного брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

В 1/4 финала турнира ATP-250 в Окленде Бен Шелтон встретится с победителем матча между 48-й ракеткой мира Дженсоном Бруксби из США и 39-м в мировом рейтинге аргентинцем Себастьяном Баэсом (седьмой посев).