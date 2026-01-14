Бен Шелтон обыграл Франсиско Комесанью и вышел в четвертьфинал турнира в Окленде

В ночь с 13 на 14 января мск на турнире категории ATP-250 в новозеландском Окленде завершился матч второго круга между восьмой ракеткой мира Беном Шелтоном из США, посеянным под первым номером, и 68-м в мировом рейтинге аргентинцем Франсиско Комесаньей. Встреча закончилась победой Шелтона в двух сетах — 7:5, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Шелтон 12 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Комесанья выполнил один эйс при одной двойной ошибке и не выиграл ни одного брейк-пойнта из шести заработанных за матч.
В 1/4 финала турнира ATP-250 в Окленде Бен Шелтон встретится с победителем матча между 48-й ракеткой мира Дженсоном Бруксби из США и 39-м в мировом рейтинге аргентинцем Себастьяном Баэсом (седьмой посев).
- 14 января 2026
-
03:24
-
00:52
- 13 января 2026
-
23:48
-
23:35
-
23:17
-
21:59
-
20:39
-
20:06
-
19:39
-
19:24
-
19:04
-
18:47
-
15:21
-
14:35
-
14:28
-
13:30
-
13:13
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:21
-
12:10
-
12:00
-
11:30
-
11:14
-
10:36
-
10:24
-
10:00
-
09:15
-
08:39
-
08:33
-
08:30
-
07:52
-
07:38
-
06:31