Бен Шелтон — Франсиско Комесанья, результат матча 14 января 2026, счет 2:0, 2-й круг ATP-250 в Окленде

Бен Шелтон обыграл Франсиско Комесанью и вышел в четвертьфинал турнира в Окленде
Комментарии

В ночь с 13 на 14 января мск на турнире категории ATP-250 в новозеландском Окленде завершился матч второго круга между восьмой ракеткой мира Беном Шелтоном из США, посеянным под первым номером, и 68-м в мировом рейтинге аргентинцем Франсиско Комесаньей. Встреча закончилась победой Шелтона в двух сетах — 7:5, 6:4.

Окленд (м). 2-й круг
14 января 2026, среда. 01:40 МСК
Бен Шелтон
8
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Франсиско Комесанья
68
Аргентина
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Шелтон 12 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Комесанья выполнил один эйс при одной двойной ошибке и не выиграл ни одного брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

В 1/4 финала турнира ATP-250 в Окленде Бен Шелтон встретится с победителем матча между 48-й ракеткой мира Дженсоном Бруксби из США и 39-м в мировом рейтинге аргентинцем Себастьяном Баэсом (седьмой посев).

