Татьяна Прозорова проиграла испанке во втором круге квалификации Australian Open

В ночь с 13 на 14 января мск в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде между 173-й ракеткой мира российской теннисисткой Татьяной Прозоровой и 184-й в мировом рейтинге испанкой Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес. Встреча закончилась победой испанской спортсменки в трёх сетах — 6:2, 2:6, 7:6 (10:7).
Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. Прозорова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок, и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Испанка выполнила четыре эйса при семи двойных ошибках и выиграла четыре брейк-пойнта из семи заработанных за матч.
В квалификационной сетке Australian Open осталось две теннисистки из России — Анастасия Гасанова и Елена Приданкина.
