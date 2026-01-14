Скидки
Теннис

Маристани Сулета — Татьяна Прозорова, результат матча 14 января 2026, счет 2:1, 1-й круг квалификации Australian Open — 2026

Татьяна Прозорова проиграла испанке во втором круге квалификации Australian Open
Комментарии

В ночь с 13 на 14 января мск в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде между 173-й ракеткой мира российской теннисисткой Татьяной Прозоровой и 184-й в мировом рейтинге испанкой Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес. Встреча закончилась победой испанской спортсменки в трёх сетах — 6:2, 2:6, 7:6 (10:7).

Australian Open — квалификация (ж). 2-й круг
14 января 2026, среда. 02:10 МСК
Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес
184
Испания
Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес
Г. Маристани Сулета Де Реалес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 7 10
2 		6 6 7
         
Татьяна Прозорова
173
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. Прозорова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок, и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Испанка выполнила четыре эйса при семи двойных ошибках и выиграла четыре брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

В квалификационной сетке Australian Open осталось две теннисистки из России — Анастасия Гасанова и Елена Приданкина.

Елена Приданкина вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2026
