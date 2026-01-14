Скидки
Юстина Микульските — Анастасия Гасанова, результат матча 14 января 2026, счет 1:2, 2-й круг квалификации Australian Open — 2026

Анастасия Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open
Комментарии

В ночь с 13 на 14 января мск в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде между 212-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Гасановой и 216-й в мировом рейтинге Юстиной Микульските из Литвы. Встреча закончилась волевой победой Гасановой в трёх сетах — 6:7 (4:7), 6:2, 6:0.

Australian Open — квалификация (ж). 2-й круг
14 января 2026, среда. 02:10 МСК
Юстина Микульските
216
Литва
Юстина Микульските
Ю. Микульските
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 0
6 4 		6 6
         
Анастасия Гасанова
212
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова

Из пяти стартовавших в женской квалификационной сетке Australian Open теннисисток из России до финального (третьего) раунда пока смогла добраться только Анастасия Гасанова, ещё имеет такую возможность не сыгравшая матч второго раунда Елена Приданкина.

Календарь квалификации AO-2026
Турнирная сетка квалификации AO-2026
