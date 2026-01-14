Анастасия Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open

В ночь с 13 на 14 января мск в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде между 212-й ракеткой мира российской теннисисткой Анастасией Гасановой и 216-й в мировом рейтинге Юстиной Микульските из Литвы. Встреча закончилась волевой победой Гасановой в трёх сетах — 6:7 (4:7), 6:2, 6:0.

Из пяти стартовавших в женской квалификационной сетке Australian Open теннисисток из России до финального (третьего) раунда пока смогла добраться только Анастасия Гасанова, ещё имеет такую возможность не сыгравшая матч второго раунда Елена Приданкина.