Дарья Касаткина вылетела во 2-м круге Аделаиды, проиграв румынке

48 ракетка мира, представляющая Австралию Дарья Касаткина, вылетела во втором круге турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Она уступила со счётом 4:6, 0:6 представительнице Румынии Жаклин Кристиан (37)

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Кристиан два эйса, три двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 18.

В следующем круге турнира Криститан сыграет с представительницей Австралии Кимберли Биррелл. Игра между девушками состоится завтра, 15 января.