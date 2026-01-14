Скидки
Дарья Касаткина — Жаклин Кристиан, результат матча 14 января 2026, счет 0:2, 2-й круг Аделаиды

Дарья Касаткина вылетела во 2-м круге Аделаиды, проиграв румынке
Комментарии

48 ракетка мира, представляющая Австралию Дарья Касаткина, вылетела во втором круге турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Она уступила со счётом 4:6, 0:6 представительнице Румынии Жаклин Кристиан (37)

Аделаида (ж). 2-й круг
14 января 2026, среда. 03:40 МСК
Дарья Касаткина
48
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Жаклин Кристиан
37
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Кристиан два эйса, три двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 18.

В следующем круге турнира Криститан сыграет с представительницей Австралии Кимберли Биррелл. Игра между девушками состоится завтра, 15 января.

Сетка Аделаиды (ж)
Календарь Аделаиды (ж)
