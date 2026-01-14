Дарья Касаткина вылетела во 2-м круге Аделаиды, проиграв румынке
48 ракетка мира, представляющая Австралию Дарья Касаткина, вылетела во втором круге турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Она уступила со счётом 4:6, 0:6 представительнице Румынии Жаклин Кристиан (37)
Аделаида (ж). 2-й круг
14 января 2026, среда. 03:40 МСК
48
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
37
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Матч продолжался 1 час 31 минуту. За это время Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Кристиан два эйса, три двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 18.
В следующем круге турнира Криститан сыграет с представительницей Австралии Кимберли Биррелл. Игра между девушками состоится завтра, 15 января.
Комментарии
