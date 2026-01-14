Эмма Радукану обыграла Камилу Осорио и вышла во второй круг турнира в Хобарте

В ночь с 13 на 14 января мск на турнире категории WTA-250 в австралийском Хобарте завершился матч первого круга между 29-й ракеткой мира британской теннисисткой Эммой Радукану, посеянной под первым номером, и 82-й в мировом рейтинге Камилой Осорио из Колумбии. Встреча закончилась победой Радукану в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:2).

Во втором круге турнира WTA-250 в Хобарте Эмма Радукану сыграет с 57-й ракеткой мира Магдаленой Френх из Польши.