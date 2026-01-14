Скидки
Эмма Радукану — Камила Осорио, результат матча 14 января 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA-250 в Хобарте

Эмма Радукану обыграла Камилу Осорио и вышла во второй круг турнира в Хобарте
В ночь с 13 на 14 января мск на турнире категории WTA-250 в австралийском Хобарте завершился матч первого круга между 29-й ракеткой мира британской теннисисткой Эммой Радукану, посеянной под первым номером, и 82-й в мировом рейтинге Камилой Осорио из Колумбии. Встреча закончилась победой Радукану в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:2).

Хобарт. 1-й круг
14 января 2026, среда. 05:35 МСК
Эмма Радукану
29
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 2
         
Камила Осорио
82
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио

Во втором круге турнира WTA-250 в Хобарте Эмма Радукану сыграет с 57-й ракеткой мира Магдаленой Френх из Польши.

Календарь WTA-250 в Хобарте
Турнирная сетка WTA-250 в Хобарте
