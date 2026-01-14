Скидки
Оксана Селехметьева — Магда Линетт, результат матча 14 января 2026, счет 1:2, 1-й круг WTA-250 в Хобарте

Оксана Селехметьева проиграла Магде Линетт в первом круге турнира в Хобарте
В ночь с 13 на 14 января мск на турнире категории WTA-250 в австралийском Хобарте завершился матч первого круга между 98-й ракеткой мира российской теннисисткой Оксаной Селехметьевой и 53-й в мировом рейтинге Магдой Линетт из Польши (восьмой посев). Встреча закончилась победой Линетт в трёх сетах — 6:3, 1:6, 6:1.

Хобарт. 1-й круг
14 января 2026, среда. 10:30 МСК
Ван Синьюй
43
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Не начался
1 2 3
         
         
Магда Линетт
53
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Во втором круге турнира WTA-250 в Хобарте Магда Линетт сыграет с 43-й ракеткой мира Ван Синьюй из Китая.

Календарь WTA-250 в Хобарте
Турнирная сетка WTA-250 в Хобарте
