Тереза Валентова — Мэдисон Киз, результат матча 14 января 2026, счет 0:2, 1-й круг WTA-500 в Аделаиде

Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Аделаиде, переиграв Терезу Валентову
Комментарии

В ночь с 13 на 14 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился матч второго круга между девятой ракеткой мира Мэдисон Киз из США (второй посев) и 60-й в мировом рейтинге Терезой Валентовой из Польши. Встреча закончилась победой Киз в двух сетах — 6:4, 6:1.

Аделаида (ж). 2-й круг
14 января 2026, среда. 05:35 МСК
Тереза Валентова
60
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Мэдисон Киз
9
США
Мэдисон Киз
М. Киз

В 1/4 финала турнира WTA-500 в Аделаиде Мэдисон Киз сыграет с 17-й ракеткой мира Викторией Мбоко из Канады (восьмой посев).

Новости. Теннис
