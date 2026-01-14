Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Аделаиде, переиграв Терезу Валентову

В ночь с 13 на 14 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился матч второго круга между девятой ракеткой мира Мэдисон Киз из США (второй посев) и 60-й в мировом рейтинге Терезой Валентовой из Польши. Встреча закончилась победой Киз в двух сетах — 6:4, 6:1.

В 1/4 финала турнира WTA-500 в Аделаиде Мэдисон Киз сыграет с 17-й ракеткой мира Викторией Мбоко из Канады (восьмой посев).