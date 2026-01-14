Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Аделаиде, переиграв Терезу Валентову
Поделиться
В ночь с 13 на 14 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился матч второго круга между девятой ракеткой мира Мэдисон Киз из США (второй посев) и 60-й в мировом рейтинге Терезой Валентовой из Польши. Встреча закончилась победой Киз в двух сетах — 6:4, 6:1.
Аделаида (ж). 2-й круг
14 января 2026, среда. 05:35 МСК
60
Тереза Валентова
Т. Валентова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
9
Мэдисон Киз
М. Киз
В 1/4 финала турнира WTA-500 в Аделаиде Мэдисон Киз сыграет с 17-й ракеткой мира Викторией Мбоко из Канады (восьмой посев).
Комментарии
- 14 января 2026
-
07:51
-
07:40
-
06:58
-
05:27
-
05:24
-
05:08
-
03:24
-
00:52
- 13 января 2026
-
23:48
-
23:35
-
23:17
-
21:59
-
20:39
-
20:06
-
19:39
-
19:24
-
19:04
-
18:47
-
15:21
-
14:35
-
14:28
-
13:30
-
13:13
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:21
-
12:10
-
12:00
-
11:30
-
11:14
-
10:36
-
10:24
-
10:00
-
09:15