Томми Пол обыграл Райлли Опелку и вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде
В ночь с 13 на 14 января мск на хардовом турнире категории ATP-250 в австралийской Аделаиде завершился матч второго круга между 21-й ракеткой мира Томми Полом из США (второй посев) и его соотечественником, 62-м в мировом рейтинге Райлли Опелкой. Встреча закончилась победой Пола в двух сетах — 6:4, 6:4.
Аделаида (м). 2-й круг
14 января 2026, среда. 06:25 МСК
62
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
21
Томми Пол
Т. Пол
Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Пол шесть раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Опелка выполнил 15 эйсов при одной двойной ошибке и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.
В 1/4 финала турнира ATP-250 в Аделаиде Томми Пол сыграет с победителем матча между 87-й ракеткой мира австралийцем Александаром Вукичем и 336-м в мировом рейтинге Андреа Вавассори из Италии.
