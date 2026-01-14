Скидки
Райлли Опелка — Томми Пол, результат матча 14 января 2026, счет 0:2, 2-й круг ATP-250 в Аделаиде

Томми Пол обыграл Райлли Опелку и вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Комментарии

В ночь с 13 на 14 января мск на хардовом турнире категории ATP-250 в австралийской Аделаиде завершился матч второго круга между 21-й ракеткой мира Томми Полом из США (второй посев) и его соотечественником, 62-м в мировом рейтинге Райлли Опелкой. Встреча закончилась победой Пола в двух сетах — 6:4, 6:4.

Аделаида (м). 2-й круг
14 января 2026, среда. 06:25 МСК
Райлли Опелка
62
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Томми Пол
21
США
Томми Пол
Т. Пол

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Пол шесть раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Опелка выполнил 15 эйсов при одной двойной ошибке и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В 1/4 финала турнира ATP-250 в Аделаиде Томми Пол сыграет с победителем матча между 87-й ракеткой мира австралийцем Александаром Вукичем и 336-м в мировом рейтинге Андреа Вавассори из Италии.

Комментарии
