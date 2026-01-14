Томми Пол обыграл Райлли Опелку и вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде

В ночь с 13 на 14 января мск на хардовом турнире категории ATP-250 в австралийской Аделаиде завершился матч второго круга между 21-й ракеткой мира Томми Полом из США (второй посев) и его соотечественником, 62-м в мировом рейтинге Райлли Опелкой. Встреча закончилась победой Пола в двух сетах — 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Пол шесть раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Опелка выполнил 15 эйсов при одной двойной ошибке и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В 1/4 финала турнира ATP-250 в Аделаиде Томми Пол сыграет с победителем матча между 87-й ракеткой мира австралийцем Александаром Вукичем и 336-м в мировом рейтинге Андреа Вавассори из Италии.