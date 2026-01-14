Шевченко вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде, обыграв Фучовича
104-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Аделаиде (Австралия), обыграв в матче второго круга венгра Мартона Фучовича (55-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (8:6).
Аделаида (м). 2-й круг
14 января 2026, среда. 07:40 МСК
55
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
104
Александр Шевченко
А. Шевченко
Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Шевченко выполнил девять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать 1 из 10 брейк-пойнтов. Мартон Фучович сделал в игре семь эйсов, не допустил двойных ошибок и не смог реализовать ни одного из трёх брейк-пойнтов, заработанных за матч.
За право сыграть в полуфинале турнира в Аделаиде Шевченко поспорит с французом Уго Умбером.
