Шевченко вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде, обыграв Фучовича

104-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в Аделаиде (Австралия), обыграв в матче второго круга венгра Мартона Фучовича (55-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. За время матча Шевченко выполнил девять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, а также смог реализовать 1 из 10 брейк-пойнтов. Мартон Фучович сделал в игре семь эйсов, не допустил двойных ошибок и не смог реализовать ни одного из трёх брейк-пойнтов, заработанных за матч.

За право сыграть в полуфинале турнира в Аделаиде Шевченко поспорит с французом Уго Умбером.