Жеребьёвка Australian Open 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В четверг, 15 января, в Мельбурне состоится жеребьёвка первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open – 2026. Под первым номером в мужском одиночном разряде посеян испанец Карлос Алькарас, в женском – белоруска Арина Соболенко. Ведущими церемонии станут Тодд Вудбридж и Елена Докич. Начало жеребьёвки запланировано на 6:30 по московскому времени.

Посмотреть проведение жеребьёвки можно будет на официальном сайте турнира, а также на YouTube-канале Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open – 2026 пройдёт в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований в мужском разряде является итальянец Янник Синнер, в женском – американка Мэдисон Киз.