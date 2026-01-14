Скидки
Жеребьёвка Australian Open 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Жеребьёвка Australian Open 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

В четверг, 15 января, в Мельбурне состоится жеребьёвка первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open – 2026. Под первым номером в мужском одиночном разряде посеян испанец Карлос Алькарас, в женском – белоруска Арина Соболенко. Ведущими церемонии станут Тодд Вудбридж и Елена Докич. Начало жеребьёвки запланировано на 6:30 по московскому времени.

Посмотреть проведение жеребьёвки можно будет на официальном сайте турнира, а также на YouTube-канале Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open – 2026 пройдёт в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем соревнований в мужском разряде является итальянец Янник Синнер, в женском – американка Мэдисон Киз.

Все чемпионы в сборе: Алькарас, Джокович, Синнер, Соболенко уже опробовали арену Мельбурна
Все чемпионы в сборе: Алькарас, Джокович, Синнер, Соболенко уже опробовали арену Мельбурна
