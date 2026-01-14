На Australian Open — 2026 побит рекорд посещаемости первых дней квалификации

На Открытом чемпионате Австралии — 2026 зрители побили рекорд посещаемости квалификации. Первый игровой день посетили свыше 29 тысяч человек. Предыдущий рекорд составлял 7543 зрителя. Второй игровой день посетили 34 тысячи зрителей.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

В женском одиночном разряде действующей чемпионкой является представительница США Мэдисон Киз. В финале-2025 она обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.