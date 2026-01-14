Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

На Australian Open — 2026 побит рекорд посещаемости первых дней квалификации

На Australian Open — 2026 побит рекорд посещаемости первых дней квалификации
Комментарии

На Открытом чемпионате Австралии — 2026 зрители побили рекорд посещаемости квалификации. Первый игровой день посетили свыше 29 тысяч человек. Предыдущий рекорд составлял 7543 зрителя. Второй игровой день посетили 34 тысячи зрителей.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

В женском одиночном разряде действующей чемпионкой является представительница США Мэдисон Киз. В финале-2025 она обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:3, 2:6, 7:5.

Материалы по теме
Медведев рвётся в топ-10, Мирра — на 7-е место: посев и рейтинговые расклады перед AO-2026
Медведев рвётся в топ-10, Мирра — на 7-е место: посев и рейтинговые расклады перед AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android