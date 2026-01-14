Скидки
Теннис

Мирра Андреева рассказала, как на неё повлияли победы на «тысячниках» в сезоне-2025

Мирра Андреева рассказала, как на неё повлияли победы на «тысячниках» в сезоне-2025
Комментарии

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как на неё повлияло завоевание титулов на «тысячниках» в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе в сезоне-2025.

«Победы в Дубае и Индиан-Уэллсе придавали мне много уверенности на протяжении сезона. Но в то же время я чувствовала, что сама оказываю на себя давление. Я ожидала от себя, что буду играть на одном и том же уровне на протяжении всего года, и теперь понимаю, что это было не совсем реально.

Мы все люди, поэтому нормально, что иногда что-то не получается или идёт не по плану. В прошлом году для меня всё было новым, и я всё ещё училась принимать такие моменты и двигаться дальше. Но это был очень хороший опыт — пройти через всё это: выигрывать, но при этом не завоёвывать титулы после этого. Это был важный и полезный урок для меня», – приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

Комментарии
