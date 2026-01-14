Рууд неожиданно проиграл Марожану во втором круге турнира в Окленде

13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл в матче второго круга турнира АТР-250 в Окленде (Австралия) венгру Фабиану Марожану (52-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Рууд выполнил шесть подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт за матч. Фабиан Марожан сделал в игре четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале турнира в Окленде Фабиан Марожан сыграет с американским теннисистом Элиотом Спиццирри (89-й номер рейтинга).