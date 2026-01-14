Определилась соперница Дианы Шнайдер по матчу 1/4 финала турнира в Аделаиде

15-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в австралийской Аделаиде, обыграв в матче второго круга представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:1, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Наварро выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Юлия Путинцева не сделала в игре ни одного эйса, не допустила двойных ошибок и не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

За право сыграть в полуфинале турнира в Аделаиде Эмма Наварро поспорит с россиянкой Дианой Шнайдер.