Определилась соперница Дианы Шнайдер по матчу 1/4 финала турнира в Аделаиде
15-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в австралийской Аделаиде, обыграв в матче второго круга представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:1, 6:4.
Аделаида (ж). 2-й круг
14 января 2026, среда. 10:05 МСК
105
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
15
Эмма Наварро
Э. Наварро
Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Наварро выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Юлия Путинцева не сделала в игре ни одного эйса, не допустила двойных ошибок и не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.
За право сыграть в полуфинале турнира в Аделаиде Эмма Наварро поспорит с россиянкой Дианой Шнайдер.
