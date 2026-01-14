Скидки
Эмма Наварро — Юлия Путинцева, результат матча 14 января 2026, счет 2:0, 2-й круг турнира в Аделаиде

Определилась соперница Дианы Шнайдер по матчу 1/4 финала турнира в Аделаиде
15-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в австралийской Аделаиде, обыграв в матче второго круга представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 6:1, 6:4.

Аделаида (ж). 2-й круг
14 января 2026, среда. 10:05 МСК
Юлия Путинцева
105
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Эмма Наварро
15
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Наварро выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Юлия Путинцева не сделала в игре ни одного эйса, не допустила двойных ошибок и не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

За право сыграть в полуфинале турнира в Аделаиде Эмма Наварро поспорит с россиянкой Дианой Шнайдер.

