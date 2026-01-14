Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева: когда вижу, что болельщики настроены против меня, я становлюсь злой

Мирра Андреева: когда вижу, что болельщики настроены против меня, я становлюсь злой
Комментарии

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как реагирует на публику, которая болеет против неё.

«Надеюсь, в следующем матче публика хоть немного будет меня поддерживать. В первой игре атмосфера была отличной, я чувствовала поддержку. Понятно, что в Австралии любят своих теннисистов. Но когда вижу, что болельщики настроены против меня, я становлюсь злой. Я ещё больше стараюсь выигрывать. Доказать, что болельщики неправы. Показать, что, может быть, вы поддерживаете не того игрока. Это даёт дополнительную мотивацию мне», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

Ранее Мирра Андреева вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Во втором круге она одержала уверенную победу над чешкой Мари Боузковой (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Материалы по теме
Мирра пробилась в 1/4 финала «пятисотника» в Аделаиде. Шнайдер остановила финалистку ТБШ
Мирра пробилась в 1/4 финала «пятисотника» в Аделаиде. Шнайдер остановила финалистку ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android