Мирра Андреева: когда вижу, что болельщики настроены против меня, я становлюсь злой

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как реагирует на публику, которая болеет против неё.

«Надеюсь, в следующем матче публика хоть немного будет меня поддерживать. В первой игре атмосфера была отличной, я чувствовала поддержку. Понятно, что в Австралии любят своих теннисистов. Но когда вижу, что болельщики настроены против меня, я становлюсь злой. Я ещё больше стараюсь выигрывать. Доказать, что болельщики неправы. Показать, что, может быть, вы поддерживаете не того игрока. Это даёт дополнительную мотивацию мне», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

Ранее Мирра Андреева вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Во втором круге она одержала уверенную победу над чешкой Мари Боузковой (45-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.