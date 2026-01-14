Скидки
Фото: опубликована сетка выставочного турнира One Point Slam

Сегодня, 14 января, в Мельбурне (Австралия) в рамках Australian Open – 2026 проходит выставочный турнир One Point Slam, в котором принимают участие профессиональные теннисисты, знаменитости и любители. В рамках соревнований проводится один розыгрыш за матч, победитель которого проходит дальше по сетке турнира. Победитель One Point Slam получит $ 1 млн.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой соревнований.

Фото: Сайт Australian Open

Отметим, что в турнире принимают участие первые ракетки мира в одиночном разряде испанец Карлос Алькарас и белоруска Арина Соболенко, а также ряд других топ-теннисистов, среди которых россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, а также двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин.

