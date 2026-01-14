Скидки
Главная Теннис Новости

Елена Приданкина — Лилли Таггер, результат матча 14 января 2026, счет 1:2, 1/2 финала квалификации Australian Open – 2026

Приданкина не смогла выйти в финал квалификации Australian Open — 2026
Комментарии

189-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина не смогла выйти в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии – 2026. В полуфинальной стадии квалификационного турнира она уступила австрийке Лилли Таггер (154-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 1:6.

Australian Open — квалификация (ж). 2-й круг
14 января 2026, среда. 10:40 МСК
Елена Приданкина
189
Россия
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 5 1
6 5 		7 7 6
         
Лилли Таггер
154
Австрия
Лилли Таггер
Л. Таггер

Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. За время матча Приданкина выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из шести. Лилли Таггер сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

За выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии – 2026 Лилли Таггер поспорит с представительницей Таиланда Ланланой Тараруди (131-й номер рейтинга).

