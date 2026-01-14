Приданкина не смогла выйти в финал квалификации Australian Open — 2026
189-я ракетка мира российская теннисистка Елена Приданкина не смогла выйти в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии – 2026. В полуфинальной стадии квалификационного турнира она уступила австрийке Лилли Таггер (154-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 1:6.
Australian Open — квалификация (ж). 2-й круг
14 января 2026, среда. 10:40 МСК
189
Елена Приданкина
Е. Приданкина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|1
|
|7 7
|6
154
Лилли Таггер
Л. Таггер
Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. За время матча Приданкина выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из шести. Лилли Таггер сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.
За выход в основную сетку Открытого чемпионата Австралии – 2026 Лилли Таггер поспорит с представительницей Таиланда Ланланой Тараруди (131-й номер рейтинга).
