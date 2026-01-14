Скидки
«Это его проблема». Пэт Кэш оценил перспективы Джоковича на Australian Open — 2026

Бывшая четвёртая ракетка мира, победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш оценил перспективы 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

«Он всегда находит решения проблем, поэтому будет очень интересно посмотреть, как он сыграет на Открытом чемпионате Австралии. Достаточно ли он сыграл? Достаточно ли тренировался? Я не видел, чтобы он побеждал Алькараса или Синнера несколько раз подряд в пятисетовых матчах. Это его проблема. Он может снова дойти до полуфинала, но тогда у него, скорее всего, будет проблема, знакомая всем», — приводит слова Кэша Punto de Break.

Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является итальянец Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Комментарии
