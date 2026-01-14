Скидки
Теннис

Александр Зверев проиграл теннисистке со 117-го места рейтинга WTA на One Point Slam

Александр Зверев проиграл теннисистке со 117-го места рейтинга WTA на One Point Slam
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев проиграл 117-й ракетке мира Джоанне Гарленд из Тайбэя на выставочном турнире One Point Slam, в котором принимают участие профессиональные теннисисты, знаменитости и любители. В рамках соревнований проводится один розыгрыш за матч, победитель которого проходит дальше по сетке турнира. Победитель One Point Slam получит $ 1 млн.

Отметим, что в турнире приняли участие первые ракетки мира в одиночном разряде испанец Карлос Алькарас и белоруска Арина Соболенко, а также ряд других топ-теннисистов, среди которых россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, а также двукратный победитель турниров «Большого шлема» Марат Сафин.

