Меншик пробился в 1/4 финала турнира АТР-250 в Окленде
18-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в австралийском Окленде, обыграв в матче второго круга серба Хамада Меджедовича (98-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 3:6, 6:3.
Окленд (м). 2-й круг
14 января 2026, среда. 11:05 МСК
96
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
18
Якуб Меншик
Я. Меншик
Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. За время матча Меншик выполнил 22 подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов за матч. Хамад Меджедович сделал в игре девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале турнира в Окленде Якуб Меншик сыграет с французским теннисистом Джованни Мпетчи Перрикаром.
