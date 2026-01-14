Скидки
Якуб Меншик — Хамад Меджедович, результат матча 14 января 2026, счет 2:1, 2-й круг турнира в Окленде

Меншик пробился в 1/4 финала турнира АТР-250 в Окленде
Комментарии

18-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в 1/4 финала турнира АТР-250 в австралийском Окленде, обыграв в матче второго круга серба Хамада Меджедовича (98-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 3:6, 6:3.

Окленд (м). 2-й круг
14 января 2026, среда. 11:05 МСК
Хамад Меджедович
96
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		3 6
         
Якуб Меншик
18
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. За время матча Меншик выполнил 22 подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов за матч. Хамад Меджедович сделал в игре девять эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 из 13 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира в Окленде Якуб Меншик сыграет с французским теннисистом Джованни Мпетчи Перрикаром.

