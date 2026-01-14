Медведев проиграл Анисимовой на One Point Slam, Рублёв уступил Кирьосу, Сафина выбил Тиафо

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл американской теннисистке Аманде Анисимовой на выставочном турнире One Point Slam, в котором принимают участие профессиональные теннисисты, знаменитости и любители. В рамках соревнований проводится один розыгрыш за матч, победитель которого проходит дальше по сетке турнира. Победитель One Point Slam получит $ 1 млн.

Другой российский теннисист Андрей Рублёв не смог выиграть розыгрыш у австралийца Ника Кирьоса, а двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

Отметим, что в турнире приняли участие первые ракетки мира в одиночном разряде испанец Карлос Алькарас и белоруска Арина Соболенко, а также ряд других топ-теннисистов.