Любитель Джордан Смит выиграл One Point Slam, где выступили Алькарас, Синнер и Медведев

Теннисист-любитель Джордан Смит стал чемпионом выставочного турнира One Point Slam, в котором приняли участие профессиональные теннисисты, знаменитости и фанаты. В поединке за титул он оказался сильнее 117-й ракетки мира Джоанны Гарленд из Тайбэя.

В рамках соревнований проводился один розыгрыш за матч, победитель которого проходит дальше по сетке турнира. За победу Джордан Смит получил миллион австралийских долларов.

Отметим, что в турнире приняли участие первые ракетки мира в одиночном разряде испанец Карлос Алькарас и белоруска Арина Соболенко, а также ряд других топ-теннисистов. Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл американской теннисистке Аманде Анисимовой. Андрей Рублёв не смог выиграть розыгрыш у австралийца Ника Кирьоса, а двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин уступил американцу Фрэнсису Тиафо.