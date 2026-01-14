Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Любитель Джордан Смит выиграл One Point Slam, где выступили Алькарас, Синнер и Медведев

Любитель Джордан Смит выиграл One Point Slam, где выступили Алькарас, Синнер и Медведев
Комментарии

Теннисист-любитель Джордан Смит стал чемпионом выставочного турнира One Point Slam, в котором приняли участие профессиональные теннисисты, знаменитости и фанаты. В поединке за титул он оказался сильнее 117-й ракетки мира Джоанны Гарленд из Тайбэя.

В рамках соревнований проводился один розыгрыш за матч, победитель которого проходит дальше по сетке турнира. За победу Джордан Смит получил миллион австралийских долларов.

Отметим, что в турнире приняли участие первые ракетки мира в одиночном разряде испанец Карлос Алькарас и белоруска Арина Соболенко, а также ряд других топ-теннисистов. Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проиграл американской теннисистке Аманде Анисимовой. Андрей Рублёв не смог выиграть розыгрыш у австралийца Ника Кирьоса, а двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин уступил американцу Фрэнсису Тиафо.

Материалы по теме
Медведев рвётся в топ-10, Мирра — на 7-е место: посев и рейтинговые расклады перед AO-2026
Медведев рвётся в топ-10, Мирра — на 7-е место: посев и рейтинговые расклады перед AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android