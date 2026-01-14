Скидки
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева: мне нравится работа, которую мы проделываем с Кончитой

Восьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о прогрессе в своей игре, отметив, что замечает её улучшения во время матчей на турнирах.

«Я просто собираюсь двигаться день за днём, тренироваться и становиться лучше. Делать всё возможное, чтобы быть лучшим игроком и лучшим человеком. Мне нравится работа, которую мы проделываем с Кончитой — мы стараемся удерживать уровень, играя агрессивно, идти на удары и не бояться ошибаться.

Быть умной и принимать правильные решения. Например, в матче с Боузковой я увидела те элементы, над которыми мы работали, и это сделало меня очень счастливой. Сейчас я полна энергии. Этот матч придал мне огромную уверенность», – приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

