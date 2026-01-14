«Выиграл тот, кому нужнее». Кузнецова — о победе любителя на One Point Slam

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова оценила формат выставочного турнира One Point Slam, в котором приняли участие профессиональные теннисисты, знаменитости и фанаты.

«Интересный вечер в Мельбурне: организаторы Australian Open разыграли 1 млн австралийских долларов в рамках выставочного шоу One Point Slam. Соревновались как профессионалы, среди которых Алькарас, Синнер, Швёнтек, Гауфф, Медведев, Рублёв, Бублик и даже чемпион АО-2005 Марат Сафин, так и любители, с той лишь разницей, что у профи был лишь один шанс на подачу. В финале австралийский любитель Джордан Смит, против которого, кстати, дал слабину на подаче Янник, обыграл 117-ю ракетку мира Джоанну Гарланд, выбившую Зверева и Кирьоса.

Мне кажется, организаторы ожидали увидеть кого-то из топов в финале, но получается, выиграл тот, кому нужнее. Хотя я в финале симпатизировала Джоанне: хотелось, чтобы она забрала главный приз и потратила его на развитие карьеры», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.